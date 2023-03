Senioren Union Alpen startet neue Veranstaltungsreihe Einblicke in die Alpener Motte als Vorspeise zum Fisch

Die nächste Veranstaltung der Senioren Union findet in Zusammenarbeit mit dem DRK Alpen unter dem Titel „Noch fit in Erster Hilfe“ schon am Donnerstag, 9. März, um 17 Uhr im DRK-Heim am Bahnhof statt. Anmeldungen werden noch unter Tel. 02802 807479 oder per E-Mail an janue@gmx.de entgegengenommen.