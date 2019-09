Rektoratsschule in Drüpt : Selig gesprochener Pater Henkes war auch in Alpen tätig

Soldaten im Jahr 1915 vor dem Patersbau in Drüpt. Foto: Schauenberg

Alpen/Limburg Der selig gesprochene Pater Richard Henkes war an der Rektoratsschule in Drüpt tätig. Das Gebäude ist älteren Alpenern noch als „Patersbau“ bekannt.

Papst Franziskus hat Pater Richard Henkes selig gesprochen. Kurienkardinal Kurt Koch verlas das Apostolische Schreiben in einer feierlichen Zeremonie im Limburger Dom. In dem Dokument wird Henkes als „heroischer Zeuge der christlichen Liebe“ und als „unerschrockener Verkünder des Evangeliums“ gewürdigt. Der Pallottinerpater, der eine Zeitlang auch in Alpen tätig gewesen war, starb kurz vor Kriegsende am 22. Februar 1945 im Konzentrationslager Dachau. Das Sweligsprechungsverfahren war 2003 eröffnet worden. Papst Franziskus hatte im Dezember des vergangenen Jahres anerkannt, dass Henkes als Märtyrer wegen „Hasses gegen den Glauben“ gestorben ist.

Richard Henkes wurde am 26. Mai 1900 in Ruppach-Goldhausen im Westerwald geboren und wollte von Jugend an Missionar und Priester werden. Ab 1912 besuchte er die Nachwuchsschule des Ordens der Pallottiner in Vallendar-Schönstatt. Nach dem Ersten Weltkrieg trat er in das Noviziat der Pallottiner in Limburg ein, studierte dort Philosophie und Theologie und wurde am 6. Juni 1925 zum Priester geweiht. Er wirkte fortan als Lehrer und Seelsorger in Studienheimen der Gemeinschaft, ab 1931 in Schlesien.1943 wurde er wegen einer regimekritischen Predigt von der Gestapo verhaftet und ins Konzentrationslager nach Dachau gebracht. Dort ließ er sich freiwillig im Block 17 mit den typuskranken Menschen einschließen, um sich um sie zu kümmern. Nach zwei Monaten im Dienst der Nächstenliebe infizierte er sich und starb. Die Urne mit seiner Asche wurde zunächst auf dem Limburger Pallottiner-Friedhof beigesetzt, 1990 dann in die Bischofsgruft des Friedhofs übertragen.