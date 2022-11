Bildung in Alpen Viertklässler schnuppern ein wenig Sekundarschul-Luft

Alpen · Die Sekundarschule in Alpen bietet vor dem Schulwechsel in die vierte Klasse den Kindern und Eltern eine anschauliche Orientierung und Entscheidungshilfe an. Beim Besuch glühten sogar Drähte.

22.11.2022, 13:14 Uhr

Spektakuläre Einblicke in eine lebendige Schule: Im Physikraum brachten die kleinen Gäste sogar Drähte zum Glühen. Foto: Sek

Die Viertklässler der Grundschulen Alpen, Menzelen, Veen und Wallach haben die Sekundarschule in Alpen besucht, um ein wenig Luft der weiterführenden Schule zu schnuppern, auf die sie nach den Sommerferien möglicherweise wechseln. Ein Schulwechsel bedeutet für junge Schüler nicht nur ein größeres Gebäude und jede Menge neuer Gesichter, sondern auch neue Unterrichtsfächer mit speziellen Räumen. Der Besuch sollte Neugierde wecken und Ängste abbauen. So lernten die Grundschülerinnen und -schüler unter Anleitung von Neuntklässlern der Sekundarschule die Fächer Technik, Chemie, Physik und Hauswirtschaft kennen. Im Technikraum durfte mit Blick auf Weihnachten jeder mit der Laubsäge seinen eigenen Stern zaubern. In der Welt der Chemiker experimentierten die kleinen Gäste munter drauf los, um so manches Geheimnis zu lüften. Im Physikraum erkannten sie schnell, dass alles im Leben Physik ist – irgendwie. Sie brachten Drähte zum Durchglühen und erforschten das Magnetfeld der Erde. In der Schulküche machte die Zubereitung einer „Giraffencreme“ tierisch viel Spaß. Zum Abschluss stellte sich ein spezieller pädagogischer Helfer vor: Schulhund Gepetto, der gerade sein Schulhundexamen mit Bravour bestanden hat, kontrollierte Rechenaufgaben und kam dabei Fehlern sofort auf die Spur, blieb dabei absolut freundlich und knurrte nicht. Die Sekundarschule lädt für Samstag, 26. November, von 9 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Hierzu sind im Vorfeld Anmeldungen über die Homepage der Schule notwendig. Bereits am Donnerstag, 24. November, um 19.30 Uhr findet in der Schule ein Informationsabend für Eltern von Viertklässlern statt.

(bp)