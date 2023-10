Sekundarschule Alpen Schüler verabschieden sich königlich von Anette Louis

Die Sekundarschule Alpen hat sich von ihrer Schulsekretärin Anette Louis verabschiedet. Sie übernimmt künftig Aufgaben in der Gemeindeverwaltung Alpen. An ihrem letzten Schultag bereitete die gesamte Schulgemeinschaft einen beeindruckenden Abschied für Anette Louis. Außerdem würdigte die Schule in einer Mitteilung ihre Arbeit in den vergangenen 18 Jahren, in denen sie die Geschichte wechselnder Schulformen im Gebäude an der Fürst-Bentheim-Straße erlebt und daran mitgearbeitet habe. „Dabei zeigte sie sich stets gut gelaunt“, schreibt die Schule. „Hektik – verursacht durch ständig klingende Telefone und unzählige Fragen seitens der Schülerschaft, der Eltern oder der Lehrerinnen und Lehrer – taten ihrer durchweg positiven Einstellung nie einen Abbruch.“