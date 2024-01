Sekundarschule Alpen Ein Erfolg – Projekttag zur schulischen und beruflichen Orientierung

Besonders positiv kamen die Exponate und praktischen Vorstellungen der Unternehmen an. So hatte zum Beispiel die Heystermann Akademie, die im Marienstift Pflegrinnen und Pfleger ausbildet, ein Kinderkrankenbett, umfangreiche Krankenanalyse-Monitore und weitere medizinische Geräte dabei. Auch Lemken, IMI Norgren, K+S und die Gleitlagertechnik Weißbacher GmbH konnten die jungen Leute mit praktischen Demonstrationen begeistern. Nachdem die Stationen mit ihrer Fülle an unterschiedlichsten Informationen durchlaufen waren, waren die Sekundarschülerinnen und -schüler durchaus geschafft. Aber sie hatten eine Menge gelernt, was sonst nicht auf ihrem Stundenplan stand.