Schule in Alpen : Die Pandemie lehrt Anpassungsfähigkeit

Wegen der Pandemie hat die Alpener Sekundarschule die Zeugnisausgabe geteilt: Zunächst bekamen die Abschlussklassen A und B ihre Zeugnisse. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Sekundarschule in Alpen hat am Montag einen mit vier Klassen starken Jahrgang mit unterschiedlichen Abschlüssen feierlich ins Leben verabschiedet. Wegen Corona mussten Zeugnisausgabe und Feten geteilt werden.

Von Erwin Kohl

An die Schulzeit erinnert sich wohl jeder mehr oder weniger gerne zurück. Für die Schüler der vier Entlassklassen der Sekundarschule Alpen werden die letzten 15 Monate aber wohl auf ewig unvergessen bleiben. „Der ständige Wechsel zwischen Präsenz- und Digitalunterricht war für alle eine enorme Herausforderung. Umso mehr freut es uns, dass alle Schüler einen Abschluss erreicht haben“, sagte Schulleiterin Corina Schulz.

Die Pandemie hatte auch Auswirkungen auf den Abschluss selbst. So musste die offizielle Feier im PZ ebenso zweigeteilt stattfinden wie die Fete am Abend, zu der sich jeweils zwei Klassen auf dem Alpener Schulhof und dem Borther Sportplatz trafen. „Es war ein schwieriges Jahr. Wir haben nicht alles geschafft, was im Lehrplan stand, aber dafür habt Ihr gelernt, Euch immer wieder auf neue Situationen einzustellen und andere Kompetenzen erworben“, sagte Schulz in ihrer Ansprache an die Schüler gerichtet.

Im zweiten Teil des feierlichen Morgens an der Gesamtschule erhielten die Abschlussklassen C und D ihre Zeugnisse. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Wege nach der Schule sind unterschiedlich Abschlüsse 21 Schülerinnen und Schüler verlassen die Sekundarschule mit der Mittleren Reife und der Qualifikation zur gymnasialen Oberstufe. Ebenso viele junge Leute haben die Mittlerer Reife geschafft, 29 haben den Hauptschulabschluss in der Tasche, zehn gehen mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Daneben beginnen sieben Schüler und Schülerinnen nach der 9. Klasse nun eine Ausbildung.

Ähnlich äußerte sich auch Alpens Bürgermeister Thomas Ahls: „Der Abschlussjahrgang vor Euch hatte schon eine schwierige Phase hinter sich. Ihr musstet noch mal ein Corona-Jahr draufsatteln. Aber dadurch habt Ihr Erfahrungen gesammelt, die vielleicht viel wertvoller sind.“ Dann gab der Verwaltungschef als Freund von Klassentreffen den Schulabgängern noch den Rat: „Besorgt Euch die Klassenbücher. Später kommt Ihr da nicht mehr dran wegen des Datenschutzes.“

Sophia Zobel und Oliver Neth moderierten danach ein buntes Programm, bei dem die Schülerband mit dem Hit „Ein Hoch auf uns“ das Stimmungsbarometer trotz schwieriger Rahmenbedingungen hochschnellen ließ. Pastor Dietmar Heshe, der auch die Grüße von seinem verhinderten Kollegen Hartmut Becks ausrichtete, spracht an diesem besonderen Tag von einem Aufbruch: „Neues kann nur entstehen, wenn man Altes loslässt.“ Alexander Gwosch aus der 10 b ließ die Schulzeit mit einigen Anekdoten Revue passieren. So sei bei einem Ausflug ein Klassenkamerad im Spind vergessen worden. Ein anderer habe sich mit dem Kopf in einem Drehkreuz verheddert. Besonders bedauerlich, so Gwosch, sei der Ausfall der großen Abschlussfahrt. Er versprach: „Aber sobald Corona vorbei ist, organisieren wir eine freiwillige Klassenfahrt.“ Morad Bouras, Klassenlehrer der 10 a, betonte, dass die zwischenmenschliche Komponente nie zu kurz kommen darf: „Ich wünsche mir, dass Ihr Euch zu freundlichen Charakteren entwickelt, die Streit vermeiden und Rücksicht auf ihre Nachbarn nehmen.“