Sekundarschule Alpen : Ein fairer Wahlkampf

Alpen Evelyn Roth und Ceylan Meiss sind die neuen Schülersprecherinnen an der Sekundarschule Alpen.

Evelyn Roth ist neue Schülersprecherin an der Sekundarschule in Alpen. Bei ihrer Arbeit wird sie von ihrer Vertreterin Ceylan Meiss unterstützt. Die Mitbewerber um das Amt, Selin Açikel und Pia Saborowski, werden zum erweiterten SV-Team gehören. Vorausgegangen war ein ausgesprochen fairer Wahlkampf. Jeder Schüler hatte eine Stimme.

Bereits zum zweiten Mal haben alle Schüler der Sekundarschule in einer geheimen Wahl ihren Schülersprecher und dessen Vertreter gewählt. Die Schüler konnten sich im Vorfeld über jeden Kandidaten informieren – so hingen gut sichtbar Wahlplakate mit einem von den Kandidaten ausgewählten Slogan in den Fenstern des Pädagogischen Zentrums (PZ) der Schule sowie in einem zentralen Durchgangsbereich. Das seit einer Woche hängende Wahlbanner machte das Ganze noch aufregender. Die Bewerber hatten sich mit der Frage auseinandergesetzt, was sie als Schülersprecher denn für ihre Wähler tun wollten. Dabei waren die Vorstellungen sehr unterschiedlich. Sie reichten von der Erlaubnis, Chips zu essen, bis hin zur Öffnung der Mensa in allen Pausen.