Bildung in Alpen : Sekundarschule erwartet „50 plus x“ Anmeldungen

Alpen Die Zeit nach den Halbjahreszeugnissen ist für die Leitung der Sekundarschule Alpen eine besonders spannende Zeit. Doch die neuen Chefin, Corina Schulz, rechnet im Sommer mit zwei Eingangsklassen. Mindestens.

Für die Leitung der Sekundarschule beginnt mit dem bevorstehenden Ende des ersten Schulhalbjahres wieder eine ganz besonders spannende Zeit. Denn dann entscheiden die Eltern der Viertklässler, auf welche weiterführende Schule ihr Kind vom Sommer an gehen soll. Für die Alpener Schule war es zwischenzeitlich mal eine existenzielle Frage, weil sie regelmäßig das geforderte Maß von drei Eingangsklassen verpasst hatte und so ihre Eigenständigkeit bedroht war.

Doch das Land Nordrhein-Westfalen hat inzwischen die recht hohe Hürde abgesenkt. Jetzt reichen zwei 5er-Klassen zur Sicherung der Eigenständigkeit. Das gibt Sicherheit. „50 plus x“ lautet trotz aller Beschwernisse, sich zu präsentieren, die selbstbewusste Erwartung von Corina Schulz, seit Dezember neue Leiterin der Sekundarschule. Die Anmeldungen für den kommenden Jahrgang 5 beginnen am Samstag, 30. Januar, und enden offiziell am Mittwoch, 3. Februar.

Alternativ, so teilt die Schulleitung mit, kann man sein Kind diesmal auch kontaktlos, also komplett digital anmelden, indem man sämtliche dazu erforderliche Unterlagen per E-Mail unter dem Betreff „Anmeldung“ an sekundarschule-alpen@t-online.de schickt.