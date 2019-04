Einzelhandel : Seit 45 Jahren gibt es Engbers in Rheinberg

Viktoria Laufmanns (links) und Sabine Franke betreuen die Kunden n Rheinberg. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

RHEINBERG (up) Seit 45 Jahren gibt es in Rheinberg ein Geschäft des Herrenausstatters Engbers aus Gronau mit bundesweit mehr als 300 Filialen. 1974 ging es im Ladenlokal an der Gelderstraße (ehemals Schlecker) los, später zog Engbers in das Haus Holzmarkt 2. Anfangs noch zusammen mit dem Modegeschäft Vanity, bevor die Ladenlokale getrennt wurden.

