Stiftungen in Alpen : Annemarie Mäckler – Gönnerin für Alpen

Alpen Der Name der Stifterin ist auch 30 Jahre nach ihrem Tod unvergessen. Mit der nach ihr benannten Mäckler-Madaille werden Menschen ausgezeichnet, die sich in herausragender Art um Kinder, Jugendliche und alte Menschen kümmern.

Die Jugendburg an der Lindenallee war ein außergewöhnliches Gebäude. In expressionistischem Stil, in dem Backstein- und Putzflächen wechselten, spielte sie architektonische mit Türmen und Plateaus als Elementen einer mittelalterlichen Burg. So ist sie im Gedächtnis der Alpener geblieben, obwohl sie vor mehr als 50 Jahren zu Ende abgerissen worden ist.