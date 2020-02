Windradbau in Alpen : Der Seeadler stört, auch wenn er nicht fliegt

Alpen Beobachter sehen keinen Anhaltspunkt für Flüge. Trotzdem stockt der Plan für Windkraft in Winnenthal.

In dem Zusammenhang habe der Kreis als Untere Naturschutzbehörde die Gemeinde aufgefordert, gutachterlich checken zu lassen, ob der Adler in Winnenthal fliegt. Irgendjemand will den Vogel dort gesehen haben. Die Beobachter des Planungsbüros aber haben den Seeadler ein ganzes Jahr lang nicht ein Mal in den Luftkorridor eindringen sehen, so Schlicht. Das Ergebnis liege seit Herbst auf dem Tisch. „Ein wunder Punkt“, sagte Ahls auf Anfrage der Grünen. Obwohl die Untersuchung rund 80.000 Euro gekostet habe, stockt’s. Der Bürgermeister stellte die Frage in den Saal, wer am Ende das Gutachten bezahlen müsse. Ahls denkt offenbar daran, mit der planerischen Entwicklung der Teilfläche auch ohne Go aus Wesel zügig in die Offenlage zu gehen. Eine Beschränkung für drehende Windräder auf Nachtbetrieb – wie in Ginderich – wenn der Adler nicht fliegt, sei keine Option.