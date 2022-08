Aktion der Rheinberger Kolpingsfamilie : Alle Schulkinder sollen gut ausgestattet sein

Rheinberg Die Schulmaterialkammer, eine Initiative der Rheinberger Kolpingsfamilie, gibt wieder Hefte, Stifte und Zirkel an Schüler aus bedürftigen Familien aus. Am Samstag geht es los.

Seit acht Jahren sorgen er und rund 25 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen dafür, dass sich kein Kind wegen einer unzureichend gefüllten Schultasche schämen muss. „In diesem Jahr stellen wir uns auf 230 Kinder und Jugendliche ein“, sagt Georg Welp, Pastoralreferent von St. Peter im Ruhestand. Auch diesmal ist die Schulmaterialkammer der Kolpingsfamilie dank zahlreicher Geldspenden von Unternehmen und Privatleuten gut gefüllt. Am kommenden Samstag, 6. August, öffnet sie im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße 9 ihre Türen.

Derzeit gehören rund 100 Mitglieder zur vor 150 Jahren gegründeten Kolpingsfamilie in Rheinberg. „Wir engagieren uns traditionell in der sozialen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“, sagt Connie Fritsche, die von Beginn an in der Schulmaterialkammer mitarbeitet. Immer wieder habe sie in den vergangenen Jahren erlebt, wie wichtig diese ehrenamtliche Arbeit ist, erzählt sie. „Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern hatte bereits extra dafür gespart, damit ihr Kind einen ordentlichen Füller bekommen kann. Als wir ihr einen umsonst gaben, fing sie an zu weinen. Das sind besondere Momente, die einem unter die Haut gehen“, sagt Connie Fritsche.