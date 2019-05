Europaschule Rheinberg : Ein neuer Schulhof als zweites Zuhause

Rheinberg Die Europaschule Rheinberg hat das Konzept zur geplanten Umgestaltung der Politik vorgestellt.

Die Erweiterung der Europaschule ist in vollem Gange. Mithin ist auch der Schulhof noch eine Baustelle. Hier Arbeitsmaterial, dort Baustellenfahrzeuge, dazwischen die Klassenraum-Container für die Sechstklässler. Wenn die Schule fertig ist, so der Plan, soll auch der Schulhof neu gestaltet werden. Und zwar so, dass sich die Schulgemeinschaft – Schüler, Lehrer, Sekretärinnen, Hausmeister, Sozialpädagogen – dort wohlfühlen. „Unsere Schüler halten sich, wenn man die Mittagessenzeit mit einrechnet, 40 Stunden pro Woche in der Schule auf. Für sie ist die Schule wie ein zweites Zuhause“, sagte Martin Reichert, Didaktischer Leiter, jetzt im Schulausschuss. Er stellte das Schulhofkonzept dort vor.