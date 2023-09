Schützenfest in Orsoy Die „Grünjacken“ lassen es ordentlich krachen

„Wir haben auch drei Bands, die an vier Tagen bei uns auftreten“, sagt Blumenstengel. Los geht es am Samstag, 9. September. Um 14 Uhr beginnt das Kinderschützenfest mit Kinderbelustigung auf der Schützenwiese am Rheindamm. Treffpunkt für die Kinder ist der Kirmesplatz am Hafendamm, wo sie abgeholt werden. Mit Kanonendonner wird um 15.30 Uhr das Schützenfest eröffnet. Um 19 Uhr heißt es Antreten der Schützen am Hafendamm, um die Honoratioren am Rathaus abzuholen. Gemeinsam wird am Ehrenmal der Toten gedacht. Nach der Kranzniederlegung erklingt der „Große Zapfenstreich“. Danach geht es zum Festzelt, wo die Band „6th Avenue“ für eine zünftige Schützenparty sorgen wird.