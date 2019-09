Schützenwesen in Rheinberg : Otto Baumann ist Kaiser von Borth

Otto Baumann ist der neue Borther Kaiser. Die Könige der Evermarus-Schützen treten alle fünf Jahre zum Wettkampf um den Titel an. Foto: KT

Borth Fünf Königsaspiranten lieferten sich an der Vogelstange der St.-Evermarus-Bruderschaft ein spannendes Schießen. Frank und Angelika Maruhn regieren nun ein Jahr lang. Zusätzlich ermittelten 30 ehemalige Könige den Kaiser.

(RP) Der neue Schützenkönig der St.-Evermarus-Schützenbruderschaft Borth 1724 heißt Frank Maruhn. Er entschied den königlichen Wettkampf nach einem spannden Finale für sich. Fünf bis in die Haarspitzen motivierte fünf Aspiranten hatten sich an der Vogelstange einen harten Kampf geliefert: Hermann Hücklekemkes, Frank Chindemi, Axel Dormann, Thomas Brendgen und eben Frank Maruhn setzten dem Rumpf des Holzvogels, mit gezielten Schüssen zu. Schließlich gelang es dann „dem Rechnenden“ – Frank Maruhn ist Kassierer der Borther Schießabteilung – mit dem 102. Schuss den allerletzten Rest des bereits völlig zerrupften Federviehs zu Boden zu befördern und sich somit die Königswürde in Borth zu sichern. Der Jubel über den Königsschus kannte keine Grenzen.

Seine Frau Angelika wird ihm als Königin zur Seite stehen. Den Thron bilden Hermann und Silvia Hücklekemkes, Frank und Claudia Chindemi, Ronald und Gabi Hoffmann, Manfred und Marina Beuth, Axel und Petra Dormann sowie Peter und Carmen Lorenz.

Info Ein prachtvoller Königsvogel Der Königsvogel der Borther St.-Evermarus-Schützenbruderschaft von 1724 war in diesem Jahr bereits zum 40. Mal von Vogelbauer Aloys Oymann kunstvoll gezimmert worden. 102 Schüsse waren nötig, bis der letzte Rest des Vogels fiel.

Bei strahlendem Sonnenschein waren knapp 200 Evermarus-Schützen am Mittag auf der Festwiese an der Wallacher Straße angetreten. Nach dem großen Festumzug durch die Borther Straßen begann dann zunächst der Wettstreit um die begehrten Preise. Der erste Preis ging dabei an Fabian Kleintges-Topoll, der den Kopf vom Rumpf trennte, den Schwanz traf Jens Henrichs, der rechte Flügel wurde verlost, der linke fiel nach einem Treffer von Friedhelm Timp. Die weiteren Preisschützen in der Reihenfolge waren Heinrich Zahren, Lars Wesling, Markus Esser, Reiner Furthmann, Wolfgang Gaudy, Josef Aldenhoff, Olaf Jahn, Ernst Spikker, Karlheinz Kamps, Timo Kaschner, Marius Lenders, Andreas Schmitz, Mario Schmitz, Martin Kleintges-Topoll, Florian Ludwig, Oliver Holzfuss, Franz-Josef Susen, Manfred Klier, Niclas Steckel und Richard Lubjuhn.

Das frischgebackene Königspaar mit Throngefolge präsentiert sich am heutigen Dienstag um 17.45 Uhr bei der großen Parade auf der Pastor-Wilden-Straße und zum anschließden traditionellen Fahnenschwenken am alten Borther Rathaus dem Schützenvolk. Anschließend findet dann im Festzelt der prachtvolle Krönungsball statt. Dazu sind auch die befreundeten Gastvereine aus Wallach, Drüpt und Bönning-Rill eingeladen. Bereits am ersten Schützenfesttag hatten die St.-Evermarus-Schützen einen wichtigen Titel verliehen, nämlich ihren inzwischen fünften Kaiser ermittelt.

Das neue Königspaar Frank und Angelika Maruhn. Foto: KT

In einem äußerst spannenden Schießen mit fast 30 ehemaligen Königen konnte sich Ehrenbrudermeister Otto Baumann als König der Könige durchsetzen. Otto Baumann ist nun für die kommenden fünf Jahre neuer Kaiser der Bruderschaft St. Evermarus in Borth.

