Schützentradition in Alpen : Der König ist so alt wie die Bruderschaft St. Heinrich

ALPEN Die Andrang auf die Königswürde beim Fest zum 75-jährigen Bestehen des Schützenbruderschaft Bönning-Rill war überschaubar. Doch das Duell mit der Armbrust hatte einen ganz besonderen Sieger.

Die Schützenbruderschaft St. Heinrich in Bönning-Rill hat zum 75-jährigen Bestehen einen feinen Sinn für Zahlen bewiesen. Der Jubiläumskönig, der am Sonntagabend dem Vogel auf der Stange den Rest gegeben hat, hat exakt in dem Jahr das Licht der Welt erblickt, als die Bruderschaft aus der Taufe gehoben worden ist. Walter Gerloff war’s, der die Menge an der Vogelstange jubeln ließ. Bemerkenswert: Der 75-jährige Ruheständler lebt im sonnigen Süden und war eigens zum Fest in seine niederrheinische Heimat gereist. Der weite Weg zurück an den Ort, wo er vor 15 Jahren schon mal König war, hat sich gelohnt. Den Königswalzer wird er kommenden Samstag beim Krönungsball mit Edith Wittke tanzen, die er zur Königin erkoren hat.