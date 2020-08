Schützentradition in Alpen : Veener Schützen feiern Kirmes in Krähennest

Das Köningspaar Julie Hartstack und Lucas van Bebber in Veen hängt noch ein Jahr dran. Foto: Schützen

Veen Auch die Schützenbruderschaft St. Nikolaus kann Ende August den Jahreshöhepunkt nicht so feiern wie gewohnt. Sie ruft aber dazu auf, in kleinen Kreisen Nest-Partys steigen zu lassen.

In normalen Zeiten wären die Veener jetzt voller Vorfreude auf den Höhepunkt ihres Schützenjahres: Das Preis- und Königsschießen mit den anschließenden Kirmesfeierlichkeiten stünde für Ende August im Kalender. Die Spannung stiege dann von Tag zu Tag. Welche Königsaspiranten treten vor, wer holt die Preise und schließlich den Vogel von der Stange? Die Inthronisation des neuen Königspaares verspräche ein herrliches Bild, der nächtliche Umzug zur Dorfkneipe, die prachtvolle Parade am Kirmes-Samstag, der erste Underberg beim Frühschoppen im Festzelt, die Kinderbelustigung – all das kann es diesmal nicht geben. Die Corona-Pandemie macht auch vor Veen nicht Halt. Die Feierlichkeiten mussten schweren Herzens abgesagt werden.

Allerdings soll der Jahreshöhepunkt nicht ganz in Vergessenheit geraten. Die Bruderschaft St. Nikolaus ruft das ganze Dorf dazu auf, unter dem Motto „Kirmesfest im Krähennest“ etwas anders zu feiern – alles im Rahmen der Corona-Schutzverordnungen. Um das Dorf in Kirmesstimmung zu versetzen und nach außen zu zeigen, dass alle mitmachen, wird die Bevölkerung gebeten, das Dorf am Kirmes-Wochenende, 29. und 30. August, festlich zu schmücken und wie immer Fahnen aufzustellen sowie Wimpel und Banner aufzuhängen.

Am Kirmessamstag sollen Nachbarschaften, Kegelclubs und Freundeskreise im kleinen Kreis im heimischen Garten, auf der Hofeinfahrt oder auch im Partykeller zusammen Kirmes feiern – „im eigenen Nest“ eben. Die Bruderschaft ist überzeugt, dass sich so der Geist der Kirmes durchs Dorf tragen lässt. Wer hier keine Wette des Brudermeisters wittert, kennt Aloys van Husen schlecht.

Der erweiterte Vorstand mit König Lucas van Bebber und Throngefolge tritt zum kleinen Umzug duchs Dorf an und hofft auf zahlreiche Zaungäste am Straßenrand und am Ehrenmal, wo in Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege und an die Verstorbenen der St.-Nikolaus- Schützenbruderschaft ein Kranz niedergelegt wird.

Die Bruderschaft wünscht „völl Glöck in de Veenze Kermes“ und viel Spaß beim „Kirmesfest im Krähennest“.

(RP)