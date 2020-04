Schulbusverkehr in Alpen : Schulbusse bieten vorerst reichlich Platz

Schulbusverkehr in Alpen

Alpen Weil der Schulbetrieb erst mit wenigen Schülern wieder anläuft, können die Abstandsregeln in den Bussen problemlos eingehalten werden.

Der Schulbusverkehr könnte in diesen Pandemie-Tagen zum gefährlichen Infektionsherd werden, da sich Schüler hier gewöhnlich ziemlich nahe kommen. Doch nichts ist wie gewohnt. Dennoch bleibt Dieter Rameker, der seit Jahren für das ortsansässige Unternehmen Taeter den Schulbusverkehr für die Gemeinde Alpen koordiniert, ausgesprochen gelassen. „Es beginnen ja am Donnerstag erst einmal nur die Schüler der Jahrgangsstufe zehn der Sekundarschule“, so Rameker, „und von denen fahren, wenn denn alle kommen, 33 Jugendliche mit dem Bus.“ Und da er drei Busse einsetzt, bliebe ausreichend Platz, die erforderlichen Sicherheitsabstände einzuhalten. Die Kontaktflächen im Bus – Haltegriffe und -stangen – würden einmal täglich desinfiziert.