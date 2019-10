Namenssuche ist auf gutem Weg : Schon 73 Ideen für die Waldkinder

Alpen Während die Knirpse noch auf die Bauwagen warten, in denen ihr zukünftiger Waldkindergarten untergebracht wird, kommen sie vorläufig in der Schule Zum Wald unter.

Die Genehmigung fürs Aufstellen der Bauwagen im Wäldchen auf der Grenze zwischen Alpen und der Bönninghardt lag am Samstag im Briefkasten von Carlo Ridder, Leiter des Waldkindergartens, der am Montag, 4. November, offiziell an den Start gehen wird. Doch die mobile Unterkunft für die kleinen Waldstrolche wird nicht rechtzeitig fertig. Sie finden in der Grundschule Zum Wald – der Namen passt – eine vorübergehende Bleibe. Das Kreisjugendamt hat dazu bereits grünes Licht gegeben, das Okay des Landschaftsverbandes steht noch aus, ist aber nach Absprachen im Vorfeld wohl nur noch reine Formsache.