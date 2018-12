Rheinberg: Schönmackers holt in Rheinberg auch 2019 den Plastikabfall ab

Schönmackers holt in Rheinberg auch 2019 den Plastikabfall ab

Gelbe Säcke in Rheinberg. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Abfallberatung beim Dienstleistungsbetrieb Rheinberg (DLB) hatte im Abfallkalender 2018/2019 auf mögliche Veränderungen bei der Leerung der gelben Tonnen beziehungsweise bei der Abholung der gelben Säcke hingewiesen.

Als der Abfallkalender gedruckt wurde, habe noch nicht festgestanden, welches Unternehmen ab dem 1. Januar 2019 dafür zuständig sein wird. Mittlerweile hat das Duale System Deutschland der Abfallberatung mitgeteilt, dass weiterhin die Firma Schönmackers den Plastikmüll in Rheinberg einsammelt.

An der Einteilung der Reviere hat sich zu den Vorjahren nichts geändert. Das heißt: Im Revier 1 wird montags, im Revier 2 dienstags, im Revier 3 mittwochs und im Revier 4 donnerstags abgefahren – es sei denn, es liegt ein Feiertag dazwischen. Sollten sich die Abfuhrtermine verschieben, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben, unter anderem auf der Homepage der Stadt Rheinberg (www.rheinberg.de). Die Stadt bietet zudem die Möglichkeit an, sich über die Homepage der Stadt Rheinberg (Stichwort „Abfallservice“) die Termine ab dem 1. Januar als pdf-Datei herunterzuladen. Der Online-Abfallkalender sei aktualisiert worden und zeige nun auch die Termine von Januar 2019 bis April 2019 an.