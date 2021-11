Martinimarkt in Ossenberg : Schöner Shoppen im Lichterglanz

Die neunjährige Leni und ihr siebenjähriger Bruder Thilo schauen sich Deko-Figuren an einem Stand des Martinimarktes an. Nach Einbruch der Dunkelheit war der beleuchtete Markt besonders stimmungsvoll. RP-Foto: Ostermann Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg-Ossenberg Nach einem Jahr Pause erlebte der beliebte Martinimarkt in Ossenberg seine zwölfte Ausgabe. Das Wetter passte. Die Gäste genossen die entspannt-lockere Atmosphäre. Auf die Einhaltung der 3 G-Regel wurde streng geachtet.

Im Vorfeld hatte sich der gastgebende Verein mit einem strengen Sicherheitskonzept mächtig ins Zeug gelegt. Bereits an der Einlassschleuse zum Platz zeigten die Gäste ihre Impfdokumente, erhielten im Gegenzug ein Einlassbändchen, das später nochmals bei der Ausgabe der Verzehrmarken nachgefragt wurde. „Wir halten uns konsequent an die 3 G-Regel, zum Schutz unserer Gäste und unserer beteiligten Vereine“, sagte Geschäftsführer Ulrich Glanz. Einen Hotspot könne Ossenberg nicht gebrauchen.

Traditionsmarkt in Dabringhausen : Indoor-Weihnachtsmarkt am ersten Advent

Veranstaltung am Samstag in Ossenberg

Veranstaltung am Samstag in Ossenberg : Martinimarkt mit 3G-Beschränkung

Der Förderverein Dr. Minja Hospital mit Sitz in Millingen bot Nützliches an. Vom Erlös unterstützt er das Hospital in Tansania. Das Land sei durch die Strategie des Nichtstuns schwer von Corona getroffen worden, erklärten Barbara Grimm und Gabi Winnekens. Suluhu, Amtsnachfolgerin des verstorbenen Präsidenten Magufuli, kämpfe nun gegen die Pandemie. „Wir haben gerade an das Hospital 8000 Masken und Tests geschickt“, erzählten die Ausstellerinnen.