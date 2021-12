Streitschlichtung ist eine Kunst : Ein guter Schiedsmann hört gut zu

Ein Mann, der drei Jahrzehnte lang versucht hat, den Frieden wieder herzustellen: Erich Pohle wird am Dienstag vom Alpener Rat als Schiedsmann offiziell verabschiedet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Erich Pohle wird am Dienstag im Alpener Rat als Schiedsmann verabschiedet. 30 Jahre hat der 74-jährige Pädagoge das Ehrenamt ausgeübt. Am liebsten sei es ihm gewesen, wenn die Streithähne sich am Ende die Hand gereicht haben.