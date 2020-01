Konzert in Alpen : Saxophon-Orchester zum Auftakt

Konzert in Alpen

Das Saxophon-Orchester Adenau unter der Leitung von Harrie Boers spielt in der evangelischen Kirche. Foto: Musikverein

Alpen Der Musik- und Literaturkreis Alpen startet am 19. Januar ins neue Programm-Jahr.

Zur ersten Veranstaltung des neuen Jahres mit dem Saxophon-Ensemble des Stadtorchesters Adenau lädt der Musik- und Literaturkreis Alpen für Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr in die evangelische Kirche ein.

Harrie Boers hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Bandbreite des Instruments bei seiner Arbeit mit dem Ensemble zu zeigen. Durch die Arbeit in dieser kleinen Besetzung kann das große Orchester entlastet werden. Zudem ermöglicht die Arbeit in der kleinen Besetzung, dass kleinere Konzerte in intensiveren Proben schneller vorbereitet werden können. Die Musiker des Ensembles können stets auf die Unterstützung aus dem Orchester zählen, denn ohne sie wäre die Organisation der Konzerte und deren Ausrichtung nicht zu stemmen.