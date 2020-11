Kommunalpolitik : Sascha Buchholz ist Fraktionsvorsitzender der CDU Alpen

Alpen Die Alpener CDU-Fraktion hat am Montag ihren Vorstand gewählt und sich damit für die konstituierende Ratssitzung am Freitag, 6. November, aufgestellt.

Sascha Buchholz ist 1982 in Duisburg geboren und lebt seit 2008 mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Menzelen. Als Rechtsanwalt ist er Partner einer Xantener Kanzlei, die ihren Schwerpunkt in der Beratung von mittelständischen Unternehmen und Kommunen hat. Ehrenamtlich engagiert er sich unter anderem als Justiziar beim DRK-Kreisverband Niederrhein. Im Alpener Rat ist er seit 2017. „Ich freue mich, dass die Fraktion mir ihr Vertrauen als Nachfolger des langjährigen Fraktionsvorsitzenden Günter Helbig ausgesprochen hat, um gemeinsam das Beste für alle Alpener Ortsteile zu erreichen“, sagte Buchholz. Mit Petra Bockstegers und Markus Kellings habe er zudem zwei erfahrene und kompetente Stellvertreter an seiner Seite, ergänzte er.