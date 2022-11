Sanierung in Rheinberg schreitet voran : Altes Rathaus hat seine Haube zurück

Der Zwiebelturm aus Holz wurde wieder auf das Alte Rathaus gesetzt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Am Freitag wurde die rekonstruierte Turmspitze mithilfe eines Krans auf das 1449 erbaute gotische Gebäude in Rheinberg gesetzt. Das Original war nicht mehr zu retten. Was damit passiert ist.

Auf dem Wahrzeichen thront wieder seine goldene Turmspitze. Am Freitag wurde die rekonstruierte Haube mithilfe eines Krans auf das 1449 erbaute gotische Gebäude gesetzt. „Das Äußere des Alten Rathauses ist nun wieder vollständig“, sagte der Technische Beigeordnete der Stadt Rheinberg, Dieter Paus, erfreut. „Das ist ein schönes Gefühl. Die Turmhaube wird dem Marktplatz für sehr lange Zeit sein markantes Erscheinungsbild wiedergeben.“ Ursprünglich war angedacht, den Zwiebelturm lediglich zu restaurieren. Doch nachdem er abgenommen war, stellten die Fachleute fest, dass die Spitze zu stark angegriffen war, um sie zu retten. „Einige der Träger waren gebrochen, das Holz war teils verfault“, erklärte Paus. Daher baute die Firma Holzbau van Aaken aus Kevelaer, die bereits mit der Erneuerung des Rathausdaches beauftragt war, die Haube nach Originalvorlage neu. Einziger Unterschied: Die neue Haube wurde mit Stahlverstärkern versehen, um möglichst lange zu halten. Die Arbeiteten dauerten rund ein Dreivierteljahr. Seit Freitag steht das historische Gebäude, das zu den ältesten Rathäusern am Niederrhein zählt, wieder erhobenen Hauptes. beaw/Foto: arfi

(beaw)