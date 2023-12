Salzabbau am Niederrhein Kommunen und Bürgerinitiative kritisieren Bezirksregierung

Die Kommunen äußerten ebenfalls Kritik. „Der Zeitraum für diese Online-Konsultation über Weihnachten und den Jahreswechsel ist für uns nicht akzeptabel“, sagte der Technische Beigeordnete der Stadt, Dieter Paus, im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss. Auch Xantens Bürgermeister nannte es „sehr ärgerlich“, dass die Bezirksregierung Arnsberg die Online-Konsultation kurzfristig und auf diesen Zeitraum gelegt habe. Dadurch gebe es keine Möglichkeit, mit der Politik eine Stellungnahme der Stadt abzustimmen. Es sei auch nicht das erste Mal, dass die Bergbehörde so vorgehe. Als die Stadt Xanten im vergangenen Jahr eine Stellungnahme abgeben sollte, sei sie im März dazu aufgefordert worden, also vor den Osterferien, und habe drei Wochen Zeit bekommen. „Es mutet so an, als wenn man die Ferienzeiten dafür nutzen will, damit wenige Menschen davon etwas mitbekommen“, sagte Görtz im Xantener Planungsausschuss.