Einzelhandel in Alpen : Weseler Investor für Brandt-Platz

Die Tage für das leergeräumte Feuerwehrgerätehaus in Alpen sind wohl gezählt. Im Herbst soll’s abgerissen werden. Foto: Armin Fischer

Alpen Salia GmbH aus Wesel bekommt den Zuschlag für den Willy-Brandt-Platz. Planer ist mit Holger Hölsken (Eling-Architekten) ein Alpener. Das alte Gerätehaus der Feuerwehr wird vermutlich im Herbst abgerissen.

Die Salia GmbH hat den Investorenwettbewerb für die Bebauung des Willy-Brandt-Platzes gewonnen. Der Rat hat sich am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung für den Vorschlag des Unternehmens mit Sitz in Wesel entschieden. Hinter dem Entwurf steht Investor Werner Testrut und das Architektur-Büro Eling, ebenfalls aus Wesel. Das bestätigte Bürgermeister Thomas Ahls auf Anfrage der Redaktion.