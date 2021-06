Erster Aufschlag in der 1. Verbandsliga am 12. Juni : Budberger Tennis-Herren starten mit einem Heimspiel

Erster Aufschlag in der 1. Verbandsliga am 12. Juni

Vincent van den Honert schlägt in dieser Sommer-Saison an Position 4 auf. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Budberg Die Mannschaft um Kapitän Mario Lesic ist zusammengeblieben. Die Zwillingsbrüder Ivan und Matej Sabanov führen das Verbandsliga-Team an. Neu dabei ist Julian Desousa aus den Niederlanden.

Die 1. Budberger Tennis-Herren werden am kommenden Samstag, 12. Juni, mit einem Heimspiel in die Sommer-Saison starten. Erster Gegner in der 1. Verbandsliga ist der Düsseldorfer Sport-Club. Das Team um Kapitän Mario Lesic spielt in einer 8er-Gruppe. Die Saison endet für die Aufstiegsmannschaft am 28. August mit der Partie bei RW Düsseldorf. Alle Budberger Tennis-Mannschaften treten ab dieser Spielzeit nicht mehr als TC Schwarz-Weiß, sondern unter dem Namen des Hauptvereins, SV Budberg, ans Netz.