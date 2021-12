Landwirtschaft am Niederrhein : Landwirte senden ein schönes Licht

Lichterfahrt der Landwirte: Der weihnachtliche Konvoi war mehr als 60 geschmückte Schlepper lang. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen/Xanten Mehr als 60 Landwirte fuhren am Samstag mit weihnachtlich dekorierten Schleppern im Konvoi von Alpen nach Xanten. Viele Menschen an den Straßen und in Pflegeheimen hatten ihre helle Freude am Spektakel der Hoffnung.