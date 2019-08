Rückschlag für Projekt „Bunt statt grau“ : Drei Stromkästen in Budberg mit Farbe beschmiert

Budberg Rückschlag für das Projekt „Bunt statt grau“ des SV Budberg. Eine Belohnung ist ausgesetzt.

Leider hat das Projekt jetzt einen Rückschlag erlitten. Ein oder mehrere unbekannte Sprayer haben jetzt drei Stromkästen an der Rheinberger Straße mit schwarzer Farbe beschmiert – einen am Penny-Markt, einen an der Einmündung Am Keltenfeld und einen in Höhe der Spanischen Schanzen. Die Kästen waren noch nicht bemalt, aber schon grundiert. Zu sehen ist ein gespraytes Auge, das offenbar ein Markenzeichen des Schmierers ist. Es tauche auch an anderen Stellen in Budberg auf, sagte Peter Houcken, erster Vorsitzender des SV Budberg.