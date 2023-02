Nach dem Veener Karnevalszug Betrunkener greift Sanitäter und Polizisten an

Im Anschluss an den Rosenmontagszug in Veen kam es nach Angaben der Polizei zu einem Handgemenge. Eine Rettungswagenbesatzung hatte gegen 16 Uhr die Polizei verständigt. Die Sanitäter waren dabei, einen betrunkenen Mann zu behandeln. Dessen 46-jährige Freund schien damit nicht einverstanden zu sein, wie die Polizei berichtete, und behinderte die Helfer bei der Arbeit. Dabei habe er herumgeschrien und bedrohlich mit einem etwa 1,50 Meter langen Holzstock herumgefuchtelt. Auch den Polizisten gegenüber sei der Alpener aggressiv und nicht damit einverstanden gewesen, dass er den Einsatzort verlassen solle und die Karnevalsfeier zu meiden habe. Erst nachdem die Polizisten ihm androhten, ihn dann mit zur Wache zu nehmen, entfernte er sich. Gegen 16.40 Uhr trafen die Polizisten den 46-Jährigen aber trotzdem im Ort wieder an. Immer noch habe er den Holzstock dabei gehabt, sich uneinsichtig gezeigt und sei aggressiv gewesen. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er habe sich gewehrt, habe versucht, sich aus dem Griff der Beamten zu befreien und die Beamten lauthals beleidigt, hieß es am Dienstag. Verletzt worden sei jedoch niemand. Ein Arzt habe dem Alpener eine Blutprobe entnommen. Eine diensthabende Richterin habe entschieden, dass er bis 23 Uhr in einer Zelle bleiben müsse. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.