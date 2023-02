Rosenmontagszug mit tausenden Besuchern Rheinberg feiert, bis das Pflaster wackelt

Was für eine Freude, was für ein Zug. Was sich am Rosenmontag auf einer Strecke von zweieinhalb Kilometern durch die Rheinberger Innenstadt schlängelte, war fröhlich, bunt, wundervoll kostümiert und entspannt. Tausende Menschen säumten die Straßen und Plätze. Frauen, Männer, Jugendliche, Jungen und Mädchen, die den Zug herbeigesehnt hatten – schließlich war es der erste närrische Lindwurm der Rhinberkse Jonges seit vier Jahren. Die Jonges in ihren roten Jacken, die den Rheinbergern (und nicht nur denen) diesen Umzug schenkten, waren überall zu finden: auf den Wagen, wo sie Kamelle schaufelten, neben den Wagen, wo sie aufpassten, dass niemand unter die Räder kam, und an den Steuern der Traktoren, wo Männer wie Werner Kehrmann, Theo Geßmann oder Jörg Rückert mit Übersicht die Zugmaschinen so lenkten, dass der Zug auch ein Zug blieb und kein Wagen und keine Fußgruppe abgehängt wurde. Eine Kunst für sich.