Infoabend in Rheinberg Die katholische Kirche will nie mehr wegsehen

Bereits im März dieses Jahres hatte der Pfarreirat (PR) und das Seelsorgeteam der katholischen Pfarrei St. Peter zu einem Diskussionsabend zum Thema „Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche“ in das Konvikt an der Lützenhofstraße geladen. Martin Schmitz aus Rhede schilderte damals eindrücklich, wie ausgeprägt der an ihm verübte Missbrauch durch den Priester Heinz Pottbäcker sein Leben beeinträchtigt hat.