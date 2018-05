Rheinberg : Rhythmus Afrikas bringt Kindern Energie

Vortrommler Fara kennt keine Motivationsprobleme. Die Kinder der Grundschule am Bienenhaus sind Feuer und Flamme bei seinen Lektionen. Foto: Fischer

Rheinberg Alle vier Jahre macht der Trommelzauber in Millingen Station. 133 Grundschüler sind begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

In der Turnhalle der Grundschule am Bienenhaus in Millingen ist es mucksmäuschenstill. Vor den Dritt- und Viertklässler sitzt Fara. Mit seinem knallgelben Pullover, den Rastazöpfen und seiner Bechertrommel zieht er die Blicke der Kinder magisch auf sich. "Hallo, ich heiße Fara und komme aus Tamborena in Westafrika", sagt er. Seiner Einladung, auf Safari zu gehen, folgen die Kinder umgehend, entdecken dabei Giraffen, Löwen, Gnus und andere wilde Tiere.

"Ich höre Vögel", sagt er und formt mit den Händen ein Fernglas, mit dem er die Landschaft absucht. Blitzschnell machen die Kinder nach, was ihnen der Mann aus Afrika vormacht. Der Funke springt über. Raum und Zeit sind vergessen. Fara macht neugierig, hebt die Hand vor die Augen, um sich vor der imaginären heißen Sonne Afrikas zu schützen, danach schwingen seine Arme.

Zwischendurch folgt der Schlag auf die Djembé. Die Kinder lernen den so genannten Trommelapplaus. Beide Hände bekommen die Namen "Hallodipp" und "Hallodapp". Allmählich schwingen die Körper zum Rhythmus mit.



zurück

weiter

Fara singt afrikanische Lieder, die Kinder sind Feuer und Flamme. Ihr Lachen wird während des Workshops nicht mehr verschwinden. Die gute Laune, die Fara verbreitet hat, wirkt noch lange nach.

Am sonnigen Nachmittag kommen dann Eltern, Geschwister und Freunde der Grundschüler, um auf dem Schulhof bei einem Mitmachkonzert den Zauber des Trommelns zu erleben. Schulleiterin Jasmin Brune hat mit dem Workshop allen einen lange gehegten Wunsch erfüllt. "Alle vier Jahre kommt der Trommelzauber zu uns an die Schule. Er ist immer besonders und exotisch", so die Schulleiterin.

Vom Zauber der Trommeln bleibt viel hängen. Nicht nur die Stärkung des Selbstwertgefühls und die Erinnerung an einen tollen Tag. Das Phänomen Energie und Motivation legt sich immer wieder über die Grundschulklassen. "Wir haben eine CD. Die Kinder singen gemeinsam die erlernten Lieder im Unterricht. Das setzt erneut Energie frei. Wir haben über den Förderverein auch einen Klassensatz an Trommeln, so dass wir selber aktiv werden können", erzählt Jasmin Brune.

Der Förderverein hatte sich ebenfalls an der Finanzierung des Workshops beteiligt. Erfinder des Trommelzaubers ist Johnny Lamprecht, der als Theologe in Afrika lebte und im Senegal das Trommeln erlernte. Dazu entwickelte er für Schulen das Konzept "Gemeinsam trommeln macht stark".

(RP)