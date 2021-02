Rheinbergs kleinster Karnevalszug : Rhinberkse Jonges rollen im Mini-Format über den Großen Markt

So sieht er aus, der kleine Rheinberger Corona-Video-Schnee-Umzug. Foto: RJ

Rheinberg Motivwagen in Spielzeuggröße, von den Rheinberger Karnevalisten selbst gebaut, rollen durch den Schnee und Playmobil-Figuren stehen als Zuschauer am Rand. Das alles kann an sich in einem schönen Video ansehen.

Karneval ganz ohne Zug – das hätten die Rhinberkse Jonges nicht verschmerzen können. So zogen sie sich nun in den Mikro-Bereich zurück und ließen den vermutlich kleinsten Zug über den Marktplatz rollen, den Rheinberg jemals gesehen haben dürfte. Kleine Motivwagen werden an der Schnur durchs Bild der Videokamera gezogen und sogar für Publikum ist gesorgt. Zahllose Playmobil-Männchen aus dem Fundus von Jakob Tappe säumen den Zugweg.

Dazu ertönt – natürlich – die Hymne der Rheinberger Karnevalisten: Rhinberkse Jonges sind wir! Am Donnerstag gefilmt, am Freitag schon geschnitten, beschriftet und ins Netz gestellt, das ist vor allem Karsen Nebe zu verdanken. Bei Youtube kann man sich den Film anschauen. Einfach „Rhinberkse Jonges“ eingeben. Helau!