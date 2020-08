Nahverkehr : Grüne fordern besseren Service auf der RB 31-Strecke

Dietmar Heyde, Bürgermeisterkandidat der Rheinberger Grünen, kam am Bahnhof auch mit Ilona Dietrich ins Gespräch. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die Grünen haben am Montag auf die Probleme bei der Regionalbahn (RB) 31 aufmerksam gemacht. An den Bahnhöfen in Rheinberg und Xanten sprachen sie mit Pendlern über Möglichkeiten, wie sich die Situation auf der Strecke verbessern lasse.

Dietmar Heyde, Bürgermeisterkandidat der Rheinberger Grünen, bekam am Montagmorgen hautnah zu spüren, wie sehr den Menschen das Thema RB 31 am Herzen liegt. Zusammen mit seinen Parteifreundinnen Ulla Hausmann-Radau, Barbara Ettwig und Dagmar Krause-Bartsch sprach Heyde Passagiere am Rheinberger Bahnhof an und wollte von ihnen wissen: Was muss auf der Bahnstrecke besser werden?