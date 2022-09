Für Alpen, Rheinberg, Xanten und Sonsbeck : KWW erhöht am 1. Oktober die Preise für Trinkwasser

KWW erhöht am 1. Oktober die Preise für Trinkwasser

Das Wasser in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten wird teuerer. Foto: dpa/Lukas Schulze

Rheinberg In Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck wird das Trinkwasser teurer. Das KWW erhöht die Preise zum 1. Oktober. Bei einem Verbrauch von 120 Kubikmeter im Jahr steigen die Kosten für einen Haushalt um 39,60 Euro.

Das Kommunale Wasserwerk (KWW) erhöht vom 1. Oktober an den Preis für Trinkwasser. Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, nur den Verbrauchspreis anzuheben und den seit sechs Jahren unveränderten Grundpreis stabil zu halten. So wird fällt der Anreiz zum Sparen größer aus. Der Mengenpreis erhöht sich erstmals seit 2013 – um 33 Cent von 1,38 auf 1,71 Euro pro Kubikmeter. Ein kleiner Hauswasserzähler kostet monatlich weiter 15,41 Euro, ein großer 38,52 Euro.