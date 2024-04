Second-Hand-Markt des Lions Clubs Rheinberg Ein Trödelmarkt sorgt für Bewegung

Ein weiteres Merkmal bei Trödelmärkten ist die Tatsache, dass es gerade im Bereich Kleidung kaum Angebote für ältere Menschen gibt. Barbara Rathmann will das ändern und verkaufte Mode für Seniorinnen. Die Gründe für mangelnde Angebote in diesem Segment liegen für die 76-jährige auf der Hand: „Wir älteren Menschen kannten früher keine Trödelmärkte und heute haben wir es nicht mehr nötig.“ Im Übrigen habe sich die Wegwerfmentalität erst viel später entwickelt. „Unser Leitspruch war immer: Das ist doch noch gut. Was wir entsorgt haben, war wirklich nicht mehr zu gebrauchen.“