Zwei Termine in Wesel Beteiligte werden zu Rheinquerung von Amprion zwischen Rheinberg und Voerde angehört

Bei einem Erörterungstermin können die an der Planung Beteiligten in der kommenden Woche ihre Einwendungen und Stellungnahmen vorbringen. Beginn ist am Dienstag, 13. Juni, um 10 Uhr in der Eventhalle Wesel, Am Schornacker 17 in Wesel. Einlass in den Saal erfolgt ab 9 Uhr. Der Termin ist nicht öffentlich. Teilnahmeberechtigt sind Vertreter der Amprion GmbH als Vorhabenträgerin, Vertreter der Städte Voerde und Rheinberg, Vertreter der übrigen Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Einwender und alle sonstigen vom Vorhaben Betroffenen und ihre gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten.