Kunst in Rheinberg Neue Kurse starten nach den Sommerferien

Die Künstlerin Kiki Dietz hat seit vielen Jahren ein Atelier in Ossenberg. In ihrer Werkstatt für Malerei in Ossenberg an der Kirchstraße 29 a bietet sie nach den Sommerferien wieder Kurse an. Dafür kann man sich jetzt anmelden. Kiki Dietz‘ Kurse beginnen dienstags und freitags, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Ein Kursblock erstreckt sich über vier Vormittage und kostet dann 80 Euro pro Person. Grundsätzlich sind diese Kurse aber nicht zeitlich begrenzt und können immer verlängert werden. Kiki Dietz klärt zunächst im Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab, wie sich ihre Vorstellungen umsetzen lassen, welche Motive mit welchem Material möglich sind. „Aquarell, Acryl, zeichnen, alles ist möglich“, sagt sie. Sie leite die Teilnehmer individuell an. Wer Kontakt zur Künstlerin aufnehmen möchte, erreicht sie telefonisch unter der Mobilnummer 0176 99997171 (am liebsten per WhatsApp) und per E-Mail an die Adresse me@kikidietz.de. Auf der Internetseite www.kikidietz.de gibt es weitere Informationen für alle Interessierten.