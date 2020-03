Feuerwehr-Einsatz in Rheinberg : Auto sitzt im Hochwasser fest

Feuerwehr-Einsatz in Rheinberg

Rettungsaktion im Rheinhochwasser am Fähranleger in Orsoy. Foto: FW

Rheinberg-Orsoy Ein Wendemanöver an der Zufahrt zum Fähranleger in Orsoy endet im Hochwasser.

Das Rheinhochwasser hat am Sonntag in Rheinberg-Orsoy zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer gegen 11.15 Uhr die Absperrung an der überfluteten Zufahrt zum Fähranleger umfahren, um mit seinem Fahrzeug zu wenden.