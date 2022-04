Rheinhafen in Orsoy : Anlieger werfen Niag Schönfärberei vor

Der Niag-Hafen in Orsoy bleibt im Gespräch. Die in der Interessengemeinschaft der Hafenanwohner organisierten Nachbarn des Betriebs sind unzufrieden mit der Informationspolitik des Unternehmens. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Orsoy Die Interessengemeinschaft der Anwohner des Orsoyer Rheinhafens reagiert auf die letzte Informationsbroschüre der Betreiberin. Es sei nicht alles so rosig, wie es darin dargestellt werde, sagen sie. Vieles werde abgeblockt.

Lange wird es nicht mehr dauern, dann kommt das schöne Wetter, auch in Orsoy, und dann scheint auch rund um den Niag-Hafen die Sonne. „Dann haben wir die Fenster geöffnet und haben wieder alles voller Staub. Und werden nachts wach, entweder von den Quietschgeräuschen der bremsenden Kohlezüge oder von den Erschütterungen“, sagt Sabine Kleinholdermann.

Sie wohnt schon ihr Leben lang neben dem Orsoyer Hafen, aber früher seien die Belastungen nicht so stark gewesen wie in den vergangenen Jahren. „Die Waggons sind viel größer und schwerer als früher“, sagt die Frau, die sich seit rund vier Jahren mit anderen Orsoyern in der Interessengemeinschaft (IG) der Hafenanlieger engagiert. „Da fragt man sich manchmal schon, wie die Gleise das noch aushalten.“

Stephanie Schrenk, Dankwart Bender und Sabine Kleinholdermann (v.l.) gehören zur Interessengemeinschaft (IG) der Anlieger des Niag-Hafens Orsoy. Foto: Uwe Plien

Absage Ein Antrag der Grünen-Fraktion zu einer geänderten Führung der Niag-Bahntrasse war im vergangenen November beraten worden. Vertreter der Betreiberin des Orsoyer Hafens wollten sich in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität am Dienstag, 6. April, ab 17 Uhr, in der Stadthalle, dazu äußern. Wegen einer Corona-Infektion sind die Niag-Vertreter allerdings nicht anwesend.

Die Interessengemeinschaft wird von der Niag regelmäßig über Entwicklungen rund um den Hafen informiert. „Beim letzten Rundschreiben waren wir doch sehr überrascht darüber, was die Niag so schreibt“, sagt Dankwart Bender von der Anwohner-Initiative. Er wohnt seit mehr als 50 Jahren neben der Bahnstrecke. Die Niag erwecke in ihrem Schreiben (wir berichteten ausführlich) den Anschein, als sei alles bestens in Orsoy. „Das ist es aber nicht“, so Bender. „Da wird viel Schönfärberei betrieben.“

Wenn die Niag berichte, dass mehr Kohle im Hafen umgeschlagen werde, dann bedeute das mehr Gewinn für das Unternehmen, aber auch mehr Belästigungen durch Lärm und Erschütterungen. Das heiße für die Anwohner: eine höhere Gesundheitsbelastung, so Bender. Zu der Frage, was unter „weitere Schüttgüter“ zu verstehen sei, äußere sich die Niag auch auf Nachfrage nicht. Außerdem höre man nichts dazu, was im Hafen passiere, wenn 2030 der Ausstieg aus der Kohle anstehe.

IG-Mitstreiterin Stephanie Schrenk wunderte sich über die Bewertung der bei der Niag eingegangenen Beschwerden. „Das sind deutlich mehr gewesen, als die Niag sagt“, so die Anwohnerin. „Denn wir fassen sie intern zunächst zusammen, bevor wir sie weiterleiten. Dann kann es sein, dass sechs oder acht Orsoyer einen Punkt kritisieren. Die Niag spricht dann aber von einer Beschwerde.“ Das Problem sei, dass die Hafenbetreiber meist nur auf Nachdruck reagierten. So etwa, als die Landrat-van-Laer-Straße, die in den Hafen führt, stark verschmutzt gewesen sei. Erst als ein Anwohner das städtische Ordnungsamt einschaltete, sei Bewegung in die Sache gekommen.

Die Beregnungsanlage für die Kohlehalden im Hafen sei inzwischen voll ausgebaut. Dankwart Bender: „Fraglich ist, ob eine solche Anlage heute noch in die Zeit passt. Wir hatten ja damals eine Einhausung für die Halden gefordert. Jetzt behauptet die Niag, es könne bei normalem Betrieb kein Kohlenstaub mehr die Anlage verlassen.“

Enttäuscht ist die Interessengemeinschaft, wie die Niag mit einem Gutachten umgeht. Lärm und Erschütterungen hätten über einen längeren Zeitraum gemessen werden sollen, die Niag habe aber nur 24 Stunden gemessen und sei bisher nicht bereit dazu, den Anwohnern die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. Bender: „Die Niag hat ja durchaus noch die Möglichkeit, uns das Gutachten auszuhändigen. Wenn es in ihrem Sinne ist, spricht ja nichts dagegen.“

Gute Nachbarschaft, so fassen die Anwohner zusammen, lebe vom Austausch. Aber von den guten Gesprächen in einem seinerzeit gegründeten Arbeitskreis mit Niag, Anwohnern, Unterer Immissionsschutzbehörde und Stadt Rheinberg sei leider nicht viel übrig geblieben. Den Arbeitskreis gebe es in der bisherigen Form nicht mehr, was bedauerlich sei. Bender: „Es wird einfach zu viel abgeblockt.“

