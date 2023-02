Stadtentwicklung in Rheinberg Messe: Verkehr wird zum Knackpunkt

Die Diskussion um die Zukunft des Messe-Areals am Annaberg geht weiter. Dort will der Investor Arrow Capital Partners die gesamte Immobilie übernehmen, die Hallen nach und nach abreißen und durch neue ersetzen. Die sollen dann aber nicht mehr Messe-Zwecken zur Verfügung stehen, sondern zu einem Gewerbepark werden. Rund die Hälfte der Hallenfläche würde das Xantener Unternehmen AH Trading nutzen, das im großen Stil mit Gartenmöbeln handelt. Kritiker befürchten, dass so ein weiteres Logistikzentrum durch die Hintertür geschaffen werde. Erste Beschlüsse, so etwa die Änderung des Flächennutzungsplans für das ehemalige Reichel-Gelände und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden hat der Rat bereits im Dezember beschlossen. Für die Rheinberger Grünen ist die zentrale Frage die, wie sich die Verkehrssituation rund um den Standort entwickelt. „Wir haben ja einen Grundsatzbeschluss in Rheinberg, dass wir kein weiteres Logistikzentrum an dem Standort wollen“, sagt Ratsherr Jürgen Bartsch. „Die Frage ist ja, wie man es benennt. Für uns ist die entscheidende Frage die des Verkehrs. Sollte die Planung umgesetzt werden, wird es deutlich mehr Fahrzeugbewegungen geben.“