Personalsorgen in der Stadtverwaltung Rheinbergs Smart-City-Manager ist gegangen

Rheinbergs Smart-City-Manager Chris Demmer hat die Stadtverwaltung nach drei Jahren verlassen und ist zu einer größeren Kommune gewechselt. Rheinberg will eine Smart City werden. Eine moderne, digitale Kommune, die (oftmals schon vorhandene) Technologien nutzt, um das Leben für die Menschen in der Stadt einfacher und angenehmer zu machen. Um diesen digitalen Transformationsprozess steuern und begleiten zu können, hat die Stadtverwaltung im Juli 2021 ein Smart-City-Management eingerichtet, das im Fachbereich Kommunikation angesiedelt ist und das es bisher in der Stadtverwaltung nicht gegeben hat.