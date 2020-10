Kommunalpolitik in Rheinberg : Abschied in der letzten Sitzung des alten Rates

Rheinberg Der alte Rat kommt in der Rheinberger Stadthalle zu seiner letzten Sitzung zusammen. Der scheidende Bürgermeister Frank Tatzel verabschiedet unter anderem alle vier Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen.

Wenn am Dienstag um 17 Uhr der Rat im Rheinberger Stadthaus zusammenkommt, ist das keine gewöhnliche Sitzung. Es liegt neben aller gebotenen Sachlichkeit – es sind noch Entscheidungen zu treffen – ein Hauch von Wehmut in der städtischen Halle. Denn es handelt sich um die letzte Sitzung des alten Rates und die letzte unter dem Vorsitz von Bürgermeister Frank Tatzel. Der legt noch einmal seine Amtskette an, um all diejenigen Politiker zu verabschieden, die dem neuen Rat nicht mehr angehören werden.