Unikate für ein Fest trotz Corona : Osterkerzen, vom Pfarrer persönlich angefertigt

Rheinberg Martin Ahls von St. Peter hat 335 Exemplare individuell gestaltet. Sie sollen auch in Corona-Zeiten ein schönes Fest ermöglichen.

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist als sonst: Das Osterfest wird gefeiert. Mit allem, was dazugehört: mit bunt gefärbten Eiern, Hasen und natürlich auch mit Osterkerzen, die ab Ostersonntag zu Hause brennen sollen. Die katholische Pfarrgemeinde St. Peter bietet in diesem Jahr ganz besondere Exemplare an. Insgesamt 335 Osterkerzen hat Pfarrer Martin Ahls handgefertigt.