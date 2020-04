Pfarrgemeinde St. Peter Rheinberg : Dahin gehen, wo die Jugendlichen sind

Rheinberg/Veen Saskia Herbst ist Pastoralreferentin in der Pfarrgemeinde St. Peter. Die Entscheidung für Rheinberg hat sie getroffen, weil sie hier eine besondere Herausforderung findet: Die 25-jährige Veenerin wird auch als Schulseelsorgerin tätig sein.

Als Niederrheinerin hat sie sich gewünscht, in der Region zu bleiben. Doch das war nicht allein Auswahlkriterium. Die Entscheidung für Rheinberg hat sie getroffen, weil sie hier eine besondere Herausforderung findet: Herbst ist zu gleichen Teilen als Pastoralreferentin in der Gemeinde sowie als Schulseelsorgerin für die beiden weiterführenden Schulen – die Europaschule und das Amplonius-Gymnasium – tätig. „Das ist die große Chance, als Kirche genau dahin zu gehen, wo die Jugendlichen sind – in die Schule“, sagt Saskia Herbst. Eine Chance, die andernorts nicht genutzt werde. Als Gesprächspartnerin möchte sie Schülern, Lehrern und Eltern zur Verfügung stehen. „Ganz gleich ob schulisches, familiäres oder anders gelagertes Problem“, versichert Herbst. Sie habe für alle ein offenes Ohr. Darüber hinaus wird sie sich bald auch wieder in den Unterricht mit einbringen. An der Europaschule ist sie künftig im Fach ‚Wir für uns’ eingebunden und wird dabei helfen, Netzwerke zu knüpfen.

Beruf Pastoralreferenten verfügen üblicherweise über ein Diplom oder einen Magister in katholischer Theologie und eine kirchliche, meist innerdiözesane Ausbildung. Es gibt diesen Beruf nur in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. In Deutschland ist er nicht in allen Diözesen vertreten.

Netzwerken - das ist auch eine ihrer zentralen Tätigkeiten in der Gemeindearbeit, in der sie sich vor allem der Kinder- und Jugendarbeit widmet. Hier laufen viele Fäden bei Herbst zusammen. „Leute verbinden“ nennt die Veenerin das. Die Strukturen, die sie in Rheinberg vorgefunden hat, seien gefestigt. Die KjG zum Beispiel organisiere sich sehr gut selbst. Dennoch möchte Saskia Herbst in Absprache mit den Ehrenamtlichen auch neue Impulse setzen. „Manchmal muss man eben nur Kleinigkeiten anders denken, um Dinge neu zu gestalten“, so die junge Pastoralreferentin, die an ihrem Beruf eines schätzt: Gleichförmigkeit im Alltag gibt es nicht. „Jeder Tag ist anders, wenn man mit Menschen arbeitet“, bestätigt Herbst, die mit ihrem Partner – ebenfalls Pastoralreferent - gerne an die holländische Küste fährt oder neue Städte und Orte entdeckt. Zum Abschalten. Doch wie schaltet man im Alltag ab? „Ich kann das ganz wunderbar im Auto“, verrät sie. Ihr Pkw sei ein geschützter Raum, in dem sie Musik hören, nachdenken, aber auch wunderbar beten könne.