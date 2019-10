Schulpolitik in Rheinberg : Das Schulschiff St. Peter sticht in See

Das Schulschiff St. Peter sticht in See

Schulpolitik in Rheinberg

Rheinberg Der räumliche Zusammenschluss beider Standorte ist vollzogen. Die katholische Grundschule feierte die Einweihung mit einem maritimen Fest.

Lange nach ihrem Klassenzimmer suchen mussten die Grundschüler übrigens nicht. „Wir hatten alles sehr gut strukturiert und den Klassenzimmern Namen gegeben“, erläutert Krekeler. Nachdem die Schüler vor zwei Jahren ein Petrusboot gebastelt hatten, zieht sich das maritime Thema wie ein roter Faden durch die Schule. Dementsprechend tragen die Klassenräume jetzt so lustige Namen wie „Schollenschuppen“, „Hummerhöhle“ oder „Seepferdchen-Suite“. Da lag es auf der Hand, die offizielle Einweihung, den Stapellauf, am vergangenen Freitag unter das Motto „Schiffstaufe“ zu stellen.

Konzentration Die St.-Peter-Schule unterrichtet in Räumen der früheren Paul-Gerhardt-Schule – hier Standort Schulstraße der Gemeinschaftsgrundschule. Die beschränkt sich nun als Grundschule am Annaberg auf den Standort Grote Gert.

Leider spielte ausgerechnet der Namenspatron Petrus nicht mit, so dass das geplante „Trixxit-Sportevent“ dem Regen zum Opfer fiel und nun im April nachgeholt werden soll. Das Programm für Schulkinder, Eltern und Geschwister, Großeltern, Onkel und Tanten konnte sich dennoch sehen lassen. Neben einer Fragen-Regatta oder dem Basteln von Piratenhüten bot sich ein Besuch in der „Haifischbar mit Aquateria“ oder ein Besuch des Fischmarktes an. Dort gab es dank zahlreicher Elternspenden ein Buffet mit internationalen Köstlichkeiten.