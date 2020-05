Circus-for-kids in Rheinberg : Ferienangebote stark reduziert: Zirkus kommt aber

Circus-for-kids in Rheinberg

Der Zirkus Rondel schlägt in den Ferien sein Zelt am Annaberg auf - trotz Corona-Krise. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Rheinberg Wegen den Corona-Auflagen können viel Angebote für Kinder in den Sommerferien nicht stattfinden. Der Circus-for-kids soll aber kommen. Nur die Abschlussvorstellungen fallen aus.

Auch die Ferienangebote sind durch die Corona-Pandemie nur in veränderter Form möglich. Den Ferienkompass wird es diesmal nicht geben, teilte die Verwaltung mit. Viele Vereine und Verbände hätten aufgrund der Bestimmungen ihre Angebote zurückziehen müssen. Größere Ausflüge, die das Jugendzentrum Zuff geplant hatte, dürfen zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht laufen.

Sollte sich bis zum 15. Juni die Möglichkeit ergeben, dass einzelne Aktionen doch noch angeboten werden können, werde dies umgehend auf der Homepage der Stadt Rheinberg mitgeteilt. Gute Nachricht: Der Circus-for-kids wird auch in diesem Jahr seine Zelte hinter der Grundschule am Annaberg aufschlagen. Alle Angebote für Zirkuskinder finden statt. Allerdings fallen die üblichen Abschlussvorstellungen aus, heißt es in der Mitteilung.