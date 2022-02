Karneval und Corona : Bürgermeister erläutert seine Haltung bei Karnevalsfeiern

Bürgermeister Dietmar Heyde lässt sich in seiner Haltung von der Infektions-Not in den Rheinberger Kitas leiten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Elternvertreterinnen hatten massive Kritik daran geübt, dass die Rhinberkse Jonges diesmal nicht in Kitas und Schulen kommen. Bürgermeister Dietmar Heyde dankt den Karnevalisten dafür.

Elternvertreterinnen der Kita und der Grundschule St. Peter und des Kindergartens St. Marien in Budberg hatten in einem offenen Brief ihrer bitteren Enttäuschung Luft gemacht, dass Kindern aufgrund der regiden Haltung im Stadthaus in diesen dollen Tagen die Freude am Karneval genommen werde (wir berichteten ausführlich). Gestern hat Bürgermeister Dietmar Heyde der Redaktion seinen Brief zur Verfügung gestellt, den er den Eltern im Vorfeld geschrieben hatte, um seine Haltung zu erklären.